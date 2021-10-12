Липецк, 12 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Липецкой области при посещении предприятий общественного питания нужно будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, и документ, удостоверяющий личность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из к/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР В кафе-ресторане «Одуванчик»

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В ближайшие две недели система QR-кодов будет работать в тестовом режиме. Глава региона заявил, что тестировать такие меры собираются «на случай ухудшения эпидобстановки». Обязательными они пока не стали.

Получить QR-код можно на портале госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе также решено проводить экспресс-тесты на коронавирус всем пациентам, вызвавшим врача на дом из-за симптомов ОРВИ.