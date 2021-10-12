Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Пользователи Сети обсуждают фотографии актёра Тома Круза с бейсбольного матча. Об этом 12 октября пишет издание Life.

Телеграм-канал «Только никому» Том Круз на бейсбольном матче

Поклонники актёра отметили, что на снимках он выглядит хуже обычного — его лицо будто «опухло». Фанаты выдвинули несколько предположений — в отёках они винят стероиды, ботокс или последствия пластической операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2021 года завершились съёмки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли. Премьера киноленты запланирована на 2022 год.