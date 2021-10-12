Бишкек, 12 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Улукбека Марипова от исполнения обязанностей председателя кабинета министров. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 12 октября.

Gov.kg Бывший премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов

Марипов проработал на посту главы правительства восемь месяцев — на эту должность он был назначен 1 февраля 2021 года.

Вместо него исполнять обязанности премьер-министра будет Акылбек Жапаров, который до настоящего времени совмещал должности заместителя председателя кабинета министров и министра экономики и финансов.

Отметим, последние кадровые перестановки связаны с тем, что 12 октября 2021 года президент Киргизии отправил правительство в отставку.

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