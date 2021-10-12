Нижний Новгород, 12 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки 33 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 36 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7005 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в регионе выявили 655 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 658 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 177 060 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 9332 человека.