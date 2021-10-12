Москва, 12 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Полностью переведены на дистанционное обучение 605 российских школ, сообщила 12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

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«На сегодняшний день закрыты полностью 605 школ в 25 субъектах и 117 детских дошкольных учреждений в 22 субъектах», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

По её словам, решения продиктованы мерами противодействия развитию эпидпроцесса ковида, ОРВИ и гриппа.