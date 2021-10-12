Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником edypagaza превратил игру Doom 2 в экшен с видом от третьего лица. Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

Deviantart.com Постер игры DOOM 2 1994 года от компании id Software

В модификации Doom Fighters главный герой Doom 2 сражается с противниками голыми руками и использует различные комбо-приёмы. По словам edypagaza, в ближайшее время он планирует добавить в свою разработку различное холодное оружие и эффектные добивания.

Напомним, что Doom 2 вышла в 1994 году. Игра до сих пор считается одним из самых важных и популярных проектов в индустрии.