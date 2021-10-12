Москва, , 14:27 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд вела себя в Москве не совсем подобающим дипломату образом. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Речь идет о внешнем виде высокопоставленной представительницы внешнеполитического ведомства США, отметил эксперт.

«На мой взгляд, Нуланд нарушила дресс-код на переговорах. Малиновый пиджак — это моветон на переговорах. Мы видели эти малиновые пиджаки в девяностые. Нас ими не удивишь», — сказал Коротченко.

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