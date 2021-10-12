12 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Отложить реальные переговоры с Украиной до того времени, когда в этой стране появится «вменяемое руководство» — это логичная, понятная позиция. Но ждать и тем более ждать «терпеливо» было бы неверно. Сами по себе силы, нацеленные не на тотальную конфронтацию, а на взаимовыгодные отношения с Россией, в обозримой перспективе к власти на Украине не придут.

Михаил Демурин, , 15:14 — REGNUM Большое внимание привлекла к себе статья Дмитрия Медведева об Украине, и это неудивительно. Во-первых, всем сразу было понятно, что в статье выражены не только оценки и мысли самого заместителя председателя Совета безопасности, но и президента России. Именно такого мнения — как о никчёмных людях, с которыми не имеет смысла иметь дело, Владимир Путин придерживается о тех, кого Запад поставил во главе современной Украины, что ещё раз, уже официально, подтвердил сегодня Дмитрий Песков. Во-вторых, важен контекст, в котором появилась эта статья: это приезд в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и новая попытка Киева организовать встречу руководителей стран, входящих в «нормандскую четверку», которую Владимир Путин в очередной раз отклонил.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, в своей статье Дмитрий Медведев сделал акцент на вопросе о том, что представляют собой люди, управляющие современной Украиной, её, с позволения сказать, «элита». Автор ставит вопрос о субъектности в качестве кардинально важного для оценки внешнеполитического контрагента, и это очень правильно. Я бы сказал, что это принципиально новый момент в политике России на пространстве бывшего СССР, своего рода рубеж. Раньше в отношениях с бывшими республиками СССР этот вопрос если и присутствовал, то находился на втором плане. Более того, руководство России уходило от его острой постановки. А ведь отсутствие «устойчивой самоидентификации», о которой в украинском контексте говорит Дмитрий Медведев, отмечается у руководителей далеко не только Украины! Есть ли устойчивая самоидентификация у руководителей современной Армении, Азербайджана, Казахстана (список можно продолжить)? Есть ли она даже у наших союзников в Белоруссии? Мой ответ на этот вопрос отрицательный. Думаю, что это понимают и в Кремле.

Если, однако, вопрос о субъектности поставлен в принципе, то надо понимать, что он по-хорошему должен иметь не только более широкую внешнеполитическую (не мешает присмотреться с этой точки зрения к партнёрам России и в «дальнем зарубежье»), но и внутреннюю проекцию. Уничижающая характеристика, которая даётся в статье Дмитрия Медведева современным управленцам Украины, объективно относится и к большей части современного российского правящего класса. Кто-то называет его элитой, но мне думается, что это слово применимо к большей его части только в кавычках. Можем ли мы с полным основанием считать элитой тех, кто смеет богатеть в условиях продолжающегося обеднения большинства своих сограждан? Кто переводит десятки миллионов долларов за рубеж? Кто держит там свои семьи, скупает недвижимость? Где, на самом деле, их корни? Не в перестроечном ли СССР или в «благословенной» ельцинской России, то есть России, исковерканной до неузнаваемости?

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

А историческая идентичность современной российской «элиты»? Мы совсем недавно лицезрели часть этих разнаряженных персонажей в Исаакиевском соборе на странной для большинства граждан России церемонии. Что обрадовало их больше всего? То, что в Санкт-Петербург приехали «монаршие особы» из Европы! Другая часть российской так называемой «элиты» смотрит в рот не «черному», но «синему» интернационалу — либералам-глобалистам. В этом плане отличие от Украины небольшое!

О степени присутствия в их умах «этнической составляющей» говорит уже одно то, что «национализм» в современном российском дискурсе — слово ругательное. Каким-то богам они молятся, не будем это отрицать, но главный их кумир — это золотой телец. Подавляющее большинство из них тоже, как и на Украине, пытается «монетизировать своё пребывание у власти». Точно так же многие «поднимают бабки от избирательной кампании»…

Хочется верить, что острая постановка вопроса о качестве современных элит в новых странах — бывших республиках СССР, в частности на Украине, говорит о том, что руководство России серьёзно задумывается над этим и в нашем внутреннем контексте. До какого-то момента, судя по всему, бывшему президенту Дмитрию Медведеву и нынешнему президенту Владимиру Путину казалось, что с такой элитой внутри России им легче договариваться. Сегодня же ясно как день, что прочного договора по вопросам восстановления и действительного развития нашей страны с этими тоже по своему «вывернутыми» людьми быть не может. И по-настоящему наступательной внешней политики, в том числе на украинском направлении, с ними не получится.

В той части статьи Дмитрия Медведева, которая непосредственно адресована западным странам, обратило на себя внимание набившее оскомину выражение «наши партнёры». По отношению к ним, пишет Медведев, как и к России, современное руководство Украины «лжёт и уходит от принятых решений». Насколько можно понять, здесь имеется в виду Германия и Франция. Думаю, однако, что Берлину и Парижу Киев если и лжёт, то точно иначе, чем нам, — там присутствует своё, пусть и не полное, но взаимопонимание. И его подтвердили итоги сегодняшнего саммита Украина — ЕС.

23-й Саммит «Украина – Европейский Союз» President.gov.ua

Германия и Франция не собираются заставлять Киев выполнять Минские соглашения. Призывать — будут, но обеспечивать выполнение — нет. То же самое касается и дискриминационной политики Киева в отношении русских на Украине, подавления им политических противников и свободных СМИ — здесь они даже и не призывают, а, наоборот, вместе со всем ЕС, берут Владимира Зеленского под опеку. Соответственно, ни Берлин, ни Париж нам в украинском вопросе, если решать его серьёзно, не партнёры. Об этом, наравне с заявлением об отказе вести переговоры с нынешней украинской верхушкой, тоже когда-то придётся сказать чётко и ясно. Так же, как сказано в статье о политике, проводимой по отношению к Украине Соединёнными Штатами Америки.

Отложить реальные переговоры с Украиной до того времени, когда в этой стране появится «вменяемое руководство» — это логичная, понятная позиция. Но ждать и тем более ждать «терпеливо» было бы неверно. Сами по себе силы, нацеленные не на тотальную конфронтацию, а на взаимовыгодные отношения с Россией, в обозримой перспективе к власти на Украине не придут. Между тем терпение у многих на Украине и тем более в Донецкой и Луганской Народных Республиках закончилось давно. Надеюсь, что итоговые замечания статьи Дмитрия Медведева говорят о том, что Россия будет не только ждать, но и — способствовать приходу на ведущие позиции в Киеве вменяемого руководства.