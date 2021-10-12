Вологда, 12 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались 12 ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло в регионе до 2007, сообщает оперштаб.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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По данным штаба, 11 октября рна территории области было выявлено 288 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 72 022 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор призвал антипрививочников прекратить «вакханалию в соцсетях».