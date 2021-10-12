Киев, 12 октября 2021, 14:24 — REGNUM Украина и Европейский союз договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы. Об этом после церемонии подписания документов по итогам 23-го саммита Украина — ЕС сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
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Зеленский добавил, что участники саммита обсудили вопросы энергетической безопасности и возможные угрозы от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», а также договорились укреплять свою энергетическую независимость и условились на необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины.
Как сообщало иа, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Газовая директива Евросоюза применялась к трубопроводу «Северный поток — 2» в полном объёме. Также фон дер Ляйен добавила, что, по её мнению, Украина остаётся и должна оставаться надёжной страной для транзита газа.