Киев, , 14:24 — REGNUM Украина и Европейский союз договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы. Об этом после церемонии подписания документов по итогам 23-го саммита Украина — ЕС сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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«Мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что участники саммита обсудили вопросы энергетической безопасности и возможные угрозы от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», а также договорились укреплять свою энергетическую независимость и условились на необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины.

«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщало иа, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейская комиссия настаивает на том, чтобы Газовая директива Евросоюза применялась к трубопроводу «Северный поток — 2» в полном объёме. Также фон дер Ляйен добавила, что, по её мнению, Украина остаётся и должна оставаться надёжной страной для транзита газа.