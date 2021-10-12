В Киеве призвали к «холодному миру» с Москвой
Киев, 12 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо снизить напряженность в отношениях с Россией, однако для этого необходимо «заморозить» войну в Донбассе, заявил в эфире Youtube-канала UkrLife украинский политолог Владимир Фесенко.
По его словам, примером может послужить Грузия. Так, отметил он, несмотря на вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, страны впоследствии восстановили экономические связи. Прекращение войны в Донбассе должно поспособствовать развитию диалога между двумя страна, считает Фесенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры Москвы с нынешним руководством Украины являются бессмысленными и даже вредными. По его мнению, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической конъюнктуры.
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