Анси, Франция, 12 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Соревновательная игра Riders Republic, посвящённые различным экстремальным видам спорта, стала временно бесплатной. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте компании Ubisoft.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Акция продлится до 13 октября 2021 года. Доступ к игре закроется в 10:00 МСК.

Добавим, что полноценный релиз Riders Republic состоится 28 октября 2021 года. В этой игре геймеры будут соревноваться друг с другом в гонках на велосипеде, лыжах, сноуборде и в вингсьюте.