Кишинёв, 12 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Новое правительство Молдавии пытается ввести цензуру для СМИ в республике. Об этом заявила депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Адела Рэйляну в соцсети Facebook.

Drive2.ru Цензура

Она прокомментировала уведомление, направленное в Совет по аудиовизуалу Молодавии вице-председателем правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Лилианой Николаеску-Онофрей о необходимости мониторить ряд телеканалов с точки зрения «равноудаленности и правильности» вещания на них. Рэйляну считает, что это якобы делается для установки «диктатуры» в стране.

«Они не начали «срочно» решать санитарный кризис, энергетический кризис, рост цен, они пытаются захватить прессу, называемую четвертой властью, которая еще НЕ полностью контролируется», — написала депутат от БКиС.

Рэйляну назвала уведомление от Николаеску-Онофрей в Совет по аудиовизуалу вмешательством в деятельность ведомства, что запрещено законами республики.

Стоит отметить, что в июле на выборах в парламент Молдавии победила прозападная партия ПДС, основателем которой является президент республики Майя Санду. У партии достаточно депутатских мандатов, чтобы проводить законопроекты без поддержки оппозиции.