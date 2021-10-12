Рустави, Грузия, , 14:29 — REGNUM Состояние здоровья Михаила Саакашвили на 12-й день голодовки существенно ухудшилось, 12 октября сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом на встрече с журналистами заявил адвокат бывшего президента Грузии Бека Басилая.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

По его словам, у Саакашвили возникли проблемы с речью и передвижением. Несмотря на общее ухудшение состояния, Саакашвили продолжает вести себя бодро. Басилая заявил, что голодовка вступила уже в такую острую фазу, что состояние Саакашвили будет и дальше ухудшатся. Саакашвили же утверждает, что он всё равно будет продолжать голодать.

Напомним, что после своего ареста 1 октября властями страны бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку протеста.