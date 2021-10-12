Москва, 12 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Россия готова работать с Евросоюзом, чтобы скачки цен на энергоносители не повторялись. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в интервью BBC.

Mid.ru Сергей Рябков

Он отметил, что Россия была и остаётся самым надёжным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Российская сторона просит европейских коллег, в том числе из соседних стран, принять этот факт.

Москва ценит энергобезопасность на континенте и хочет сотрудничать с Европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые наблюдаются сейчас, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы цены на газ в Европе резко увеличились. Если в начале августа ближайший фьючерс по индексу голландского TTF торговался на уровне $515 за тысячу кубометров, то 5 октября поднялась до максимума — почти $1400 за тысячу кубометров газа.

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