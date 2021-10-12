Казань, 12 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Татарии в осенний каникулярный период, с 1 по 7 ноября планируют организовать работу 281 детского лагеря с охватом более 13 тыс. человек. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осенний отдых

Со слов спикера, функционировать будут загородные стационарные и пришкольные лагеря по физкультурно-спортивным, творческим, информационно-технологическим и лингвистическим направлениям.

За летнюю оздоровительную кампанию в лагерях отдохнули свыше 156 тыс. детей из Татарии. С учетом санитарно-эпидемиологических ограничений поправили здоровье 85% детей от запланированного летнего объема, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам управления Роспотребнадзора по Татарии, с выраженным оздоровительным эффектом в летних лагерях отдохнуло 98,8% детей, слабый оздоровительный эффект отмечен у 1,2% несовершеннолетних, отсутствие оздоровительного эффекта не установлено.

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