Норильск, Красноярский край, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Проверка по факту гибели 49-летнего водителя большегрузного автомобиля проводится в городе Норильске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Piton221 Стройка. Норильск

Несчастный случай произошёл 10 октября на стройплощадке на улице Озерной. По предварительным данным, мужчина в рамках договорённости с индивидуальным предпринимателем выполнял разгрузочные работы на принадлежащем работодателю грузовом автомобиле МАЗ.

Во время разгрузки стройматериала работник покинул транспортное средство. В какой-то момент автомобиль покатился назад и придавил стоявшего позади мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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