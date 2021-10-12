Вологда, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал противников вакцинации прекратить «вакханалию в соцсетях».

Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov Олег Кувшинников делает прививку от коронавируса

«Я призываю антипрививочников, которые развязали вакханалию в соцсетях против прививок, посмотреть в глаза тем, кто потерял своих близких. Прекратите заниматься лженаучными исследованиями, которые гуляют по интернету. Наша российская прививка абсолютно безопасна, она спасла уже десятки миллионов жизней», — заявил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области на фоне рекордной смертности от ковида идет сбор подписей против принудительной вакцинации и введения системы QR-кодов.