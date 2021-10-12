Москва, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Пояснение причин повышения прогноза по инфляции в России пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова озадачило комментаторов в социальных сетях. Люди склонны связывать подорожание товаров и продуктов не только с тенденциями на международных рынках. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продукты

«А. Райкин — отдыхает! Каким таким образом на цену морковки могут повлиять экономические события за бугром?» — задается вопросом Антон.

«Можно объяснить ростом цен на внешних рынках, но как же с импортозамещением? Почему импортные овощи дешевле, так же как и мясо? Неужели это жадность наших торгашей и производителей?» — вопрошает В.

«У нас же импортозамещение, все своё. Как международная экономическая жизнь влияет на стоимость нашего сыра, творога или курятины? Или пальма импортная подорожала?» — соглашается Ася.

«Увидим, на сколько вырастет пенсия с 2022 года» — предлагает Татьяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября о том, что цены в России увеличиваются на фоне ситуации на внешних рынках и из-за посткризисной волатильности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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