Петрозаводск, 12 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Карелии завершилась экспедиция проекта «Чистая Арктика», в состав которой традиционно вошли участники команды «Молодёжки ОНФ» из разных регионов страны. Добровольцы привели в порядок территорию сразу на двух объектах — у Беломорских петроглифов и у поселка Летнереченский.

Светлана Макарова Карелия, водопад Кивач

За несколько дней участники проекта очистили от поваленных деревьев экотропу, ведущую к знаменитому археологическому комплексу, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также добровольцы вместе с местными жителями ликвидировали свалку бытовых отходов возле поселка в Беломорском районе, собрав здесь около 10 тонн мусора. Всего на двух локациях участники «Чистой Арктики» собрали 50 тонн отходов.

«В Карелии вместе с опытными добровольцами из «Молодёжки ОНФ», которые не раз выезжали в зоны ЧС, работали ребята, решившие впервые выехать за пределы родного региона. Это смелые парни и девушки, которые оставили свои заявки на сайте cleanarctic.ru и прошли соответствующий отбор», — отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В Карелии в группу «Чистой Арктики» вошли ребята из разных регионов страны. 28-летняя Анна Софронова попала в проект, подав заявку на сайте чистая-арктика.рф. Она приехала из пострадавшей от лесных пожаров в этом году Якутии. Летом ее поразил отклик людей, готовых прийти на помощь республике. После этого, как говорит Анна Софронова, она решила внести и свой вклад.

Также в команде — участник «Молодёжки ОНФ» из соседней Ленинградской области Денис Помм.

«Хотелось бы, чтобы еще больше людей присоединялись к проекту и его география расширялась. Если будет возможность поучаствовать еще раз в «Чистой Арктике», обязательно поеду. Это не только возможность помочь природе и людям, но и увидеть новые места на карте своей страны, а также познакомиться с необычными объектами. Например, в Карелии я впервые увидел петроглифы», — рассказал Денис Помм.

Напомним, проект стартовал в конце июля. Тогда на заседании Общественной палаты РФ обсудили инициативу по очистке Арктики капитана ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова и капитана ледокола, Героя Труда Российской Федерации Геннадия Антохина. Там же Всероссийская общественная организация «Зелёный патруль» предложила создать специальный фонд, сопредседателем которого стал глава Минприроды России Александр Козлов.

Проект поддержали Росприроднадзор, «Молодёжка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Ассоциация операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна», ГМК «Норильский никель», ОАО «РЖД», компания «Орион» и др.

По состоянию на 11 октября «Чистую Арктику» поддержали свыше 2000 добровольцев. Собрано порядка 1350 тонн отходов. Прямо сейчас работы ведутся на Новой Земле — там экспедиция стартовала в конце августа.