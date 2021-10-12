Тутаев, Ярославская область, 12 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославской области канатную дорогу, соединяющую два берега Волги в Тутаеве, начнут строить в 2023 году. Об этом рассказ заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

Канатная дорога в Нижнем Новгороде

«По условиям договора, который есть, проектирование фактически займёт следующий год и с 2023 года мы ожидаем начало строительства канатной дороги в Тутаеве. В общем, ключевое место согласовано. Большая задержка была с согласованием места. Историческое поселение, канатная дорога, долгий процесс шёл согласования с Министерством культуры», — пояснил зампред.

Максим Авдеев отметил, что побывал в Тутаеве в начале сентября и уже на месте будущего строительства встречался с проектировщиком.