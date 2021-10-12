Ташкент, 12 октября 2021, 14:18 — REGNUM Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана оставил «неизгладимое впечатление». Об этом журналистам заявил 12 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, слова которого цитирует Газета.уз.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

Напомним, что прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел 1 мая 2020 года.

«Теперь могу сказать, что в своей жизни и кино я никогда не видел ничего подобного. Люди были в воде, а дети — на деревьях», — сказал Мирзиёев.

Он напомнил, что тогда были жертвы среди военнослужащих национальной гвардии, «но мы спасли жизни людей».

Позднее, в июле 2020 года в генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что причиной техногенной катастрофы стали ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.