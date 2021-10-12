Ташкент, 12 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана оставил «неизгладимое впечатление». Об этом журналистам заявил 12 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, слова которого цитирует Газета.уз.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Напомним, что прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел 1 мая 2020 года.

«Теперь могу сказать, что в своей жизни и кино я никогда не видел ничего подобного. Люди были в воде, а дети — на деревьях», — сказал Мирзиёев.

Он напомнил, что тогда были жертвы среди военнослужащих национальной гвардии, «но мы спасли жизни людей».

Позднее, в июле 2020 года в генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что причиной техногенной катастрофы стали ошибки в проектной документации, при строительстве и эксплуатации.