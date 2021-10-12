Штат Вайоминг, США, 12 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст выставил на продажу ранчо в Вайоминге (США). Об этом 12 октября пишет издание «Афиша Daily».

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

По данным СМИ, артист продаёт участок за $11 млн. В 2019 году Уэст приобрёл его за $14 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст приобрёл особняк за $57 млн. Дом находится недалеко от места проживания его детей и модели Ким Кардашьян, с которой музыкант находится в состоянии развода.