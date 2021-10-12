Пермь, 12 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 12 октября, выявили 552 заражений коронавирусом, что на три превышает предыдущий суточный показатель, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года на территории Прикамья зафиксировано 107 875 носителей коронавируса, из них 51,9% — в Перми. На 100 тыс. населения приходится 4150,2 факта заболевания.

Выздоровели 93 792 пермяка. В COVID-центрах на сегодняшний день находятся 4552 пациента, из них 525 человек — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 201 человек.

По причине коронавирусной инфекции умерли 5203 пермяка, в том числе 30 — за минувшие сутки.