Екатеринбург, 12 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге трое жителей Троицка Челябинской области обвиняются в изнасиловании школьниц. Об этом пишут СМИ.

Полицейские

По данным издания ЕАН, заявление написала мать одной из девушек. Якобы 8 октября возле одной из школ некий мужчина подошёл к трём школьницам и предложил совместно потратить 60 тыс. рублей. На это девочки предложили снять квартиру и устроить «вписку». К мужчине присоединились ещё два человека. Они затарились алкоголем и уехали на съёмную квартиру, где и произошли насильственные действия.

Затем 15-летние уехали в такси по домам, а 14-летняя осталась. Мать одной из вернувшихся узнала, чем та занималась, и обратилась в полицию. Прямо в квартире силовики задержали 20-летнего, 28-летнего и 36-летнего граждан. Теперь им грозит до 15 лет колонии.