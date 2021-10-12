Москва, 12 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву в том числе для того, чтобы разведать обстановку внутри российских элит. Об этом 12 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Виктория Нуланд приехала в Москву на своеобразную разведку. Как говорится, понюхать воздух, понять, какие ветра дуют в кремлёвских коридорах и на Смоленской площади», — сказал Коротченко.

По его словам, параллельно с визитом замгоссекретаря в Москву к границам России совершили визит два американских стратегических бомбардировщика, которые выполнили полет над Литвой и таким образом продемонстрировали, что наряду с дипломатическими сигналами США посылают Москве и военные сигналы.