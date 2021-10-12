Киев, , 14:15 — REGNUM Соглашения об общем авиационном пространстве, о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе «Креативная Европа» в 2021—2027 годах подписали Украина и Европейский союз в ходе одноименного саммита, который проходит в Киеве. Церемонии подписания 12 октября транслировал офис президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в соцсети Facebook.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанные документы были подписаны в Мариинском дворце Киева по итогам переговоров украинского президента с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также Зеленский указал, что он надеется на то, что соглашение о так называемом «промышленном безвизовом режиме» — Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА) с ЕС будет заключено в ходе следующего такого саммита.

«Уверен, что есть движение по очень важному для Украины «промышленному безвизу». Уже на следующем саммите Украина — ЕС мы стремимся подписать это соглашение», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Газовая директива Евросоюза применялась к трубопроводу «Северный поток — 2» в полном объеме.