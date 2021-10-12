Ford представит в Китае «спортивную» версию Equator
Пекин, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Компания Ford представит в Китае в ближайшие месяцы новую версию Equator под названием Sport. Об этом этом сообщается на сайте китайского издания Xcar.
Ford Equator Sport меньше, чем полноразмерный кроссовер. Его габариты составляют: 4630×1935×1706 мм. При этом размер колесной базы равен 2726 мм.
Задняя часть кузова Ford Equator Sport полностью новая, но и передняя часть изменена: здесь появились новые фары, ходовые огни, а также решетка радиатора, хотя в целом дизайн остался тот же.
Новая версия оснащается турбированным двигателем 1.5 EcoBoost мощностью 170 «лошадей». При том, что стандартная модель идёт двухлитровым турбомотором с отдачей 224 л. с.
Производство новинки налажено на совместном предприятии JMC-Ford. Там же выпускаются обычные версии Equator.
Ранее Ford представил тизерное видео пикапа Ranger нового поколения, дебют которого состоится в следующем году.
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