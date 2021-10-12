Пекин, 12 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Компания Ford представит в Китае в ближайшие месяцы новую версию Equator под названием Sport. Об этом этом сообщается на сайте китайского издания Xcar.

Xcar Ford Equator Sport

Ford Equator Sport меньше, чем полноразмерный кроссовер. Его габариты составляют: 4630×1935×1706 мм. При этом размер колесной базы равен 2726 мм.

Задняя часть кузова Ford Equator Sport полностью новая, но и передняя часть изменена: здесь появились новые фары, ходовые огни, а также решетка радиатора, хотя в целом дизайн остался тот же.

Новая версия оснащается турбированным двигателем 1.5 EcoBoost мощностью 170 «лошадей». При том, что стандартная модель идёт двухлитровым турбомотором с отдачей 224 л. с.

Производство новинки налажено на совместном предприятии JMC-Ford. Там же выпускаются обычные версии Equator.

Ранее Ford представил тизерное видео пикапа Ranger нового поколения, дебют которого состоится в следующем году.

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