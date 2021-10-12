Рязань, 12 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Несколько бездомных собак напали на ребёнка 12 октября в центре Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

Подписчица паблика «Rzn Life» уточнила, что на её дочь напали пять собак, «всю ногу разодрали».

«Мною взята под контроль ситуация с ребёнком, пострадавшим от нападения собак в центре Рязани сегодня днём. Даны поручения администрации Рязани в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей от нападения безнадзорных животных», — прокомментировала ситуацию на своей странице в социальной сети детский омбудсмен региона Анжелика Евдокимова.

Пострадавшую девочку доставили в детскую областную клиническую больницу.