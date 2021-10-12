Токио, 12 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В PC-версии игры Monster Hunter Rise не будет поддержки кроссплея и кросспрогрессии. Об этом 12 октября сообщают разработчики из студии Capcom на своей странице в Twitter.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

https://twitter.com/monsterhunter/status/1447630591302713344

По словам авторов игры, внедрение обеих функций пока не предоставляется возможным из-за сложностей процесса разработки. Появятся ли они в будущем — пока неизвестно.

Напомним, что кроссплей — это функция, которая позволяет обладателям различных игровых платформ вместе играть по сети. Кросспрогрессия, в свою очередь, позволяет переносить данные сохранений между разными платформами.