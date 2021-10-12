Кош-Агачский район, Алтай, 12 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай вечером 11 октября произошла сразу два землетрясения подряд. Первый толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 22:52 часов по местному времени, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

Эпицентр сейсмособытия располагался в 22 км от посёлка Бельтир. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4.6 балла по шкале MSK-64.

Спустя около получаса в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,2. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.7 балла по шкале MSK-64.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение в этот день зафиксировали также на Камчатке, эпицентр которого находился в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 47 километров.

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