Приштина, , 17:11 — REGNUM После провала реализации договоренности о создании Сообщества сербских муниципалитетов идея «обмена территориями» между Белградом и Приштиной снова окажется на столе переговоров. Такое мнение высказал 12 октября лидер косовского «Движения за объединение» Вален Мурати.

Сербия и Косово Bože pravde

Мурати считает, что только пересмотр границ может привести к всеобъемлющему решению албанско-сербской проблемы.

«Нет другого пути, кроме пересмотра границ. Албанские части — Прешево, Буяновац и Медведжа (муниципалитеты на юге центральной Сербии — ИА REGNUM) должны присоединиться к Косово, а сербские части — Лепосавич, Зубин Поток и Звечан должны присоединиться к Сербии», — заявил Мурати изданию «Косово онлайн».

По его мнению, «обмен территориями» с Сербией открыл бы возможность сепаратистскому Косово объединиться с Албанией на основании волеизъявления граждан Косово.

«Я не сомневаюсь, что они будут за объединение. Это действительно положило бы конец албанско-сербскому конфликту и открыло новую главу в отношениях двух народов», — считает Мурати.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, который назвал объединение Албании и Косово ключевой целью его политической карьеры. По ее словам, «продвижение планов о создании «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 СБ ООН и подрывает стабильность в регионе».