Оренбург, 12 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 378 новых заражений коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 12 октября оперштаб по борьбе с COVID.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 81 741 носитель коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4170,63 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 70 132 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 3057 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 949 человек медики оценивают как тяжелое.

Жертвами заболевания стали 2182 оренбуржца. За последние сутки зафиксирован 21 летальный исход.

Напомним, в четырех с муниципальных образованиях ученики пятых-девятых классов переведены на дистанционное обучение.