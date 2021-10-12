Сыктывкар, 12 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов. Общее число жертв инфекции выросло в республике до 1846. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 11 октября в регионе было выявлено 260 носителей коронавируса. Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 82 случая, Ухте — 54 и Усинске — 15. На лечении находятся более десяти тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был обнаружен у 28 190 человек, 973 скончались.