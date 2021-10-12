Бишкек, , 14:06 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 12 октября.

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В администрации президента отмечают, что все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности вплоть до того момента, кода будет сформирован новый состав кабинета министров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 11 октября, президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон «О кабинете министров», который определяет порядок формирования и организацию работы правительства Киргизии в соответствии с новой конституцией.