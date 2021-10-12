Кишинёв, 12 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Стоимость природного газа для жителей Молдавии ближайшей зимой может увеличится от 30 до 100%. Об этом 12 октября заявил эксперт кишиневского Института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ газете Cotidianul.

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Он отметил, что пока стоимость газа в Молдавии составляет 4,2 лея (около 17 руб.) за кубический метр. После повышения цен за голубое топливо придётся платить от 5,5 до 9 леев (от 22 до 37 руб.)

«Если у нас будет наихудший сценарий, то правительство должно покрыть половину повышения цены в виде компенсации до потребления 100 м3 в месяц. Тогда ежегодные финансовые затраты из госбюджета составят 600 млн леев», — сказал Ионицэ.

Напомним срок контракта о поставках газа из Россию в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о дальнейших поставках продолжаются.