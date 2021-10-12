Москва, 12 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Исполнительница Полина Гагарина наняла в качестве адвоката Филиппа Рябченко. Об этом 12 октября пишет издание «Рамблер».

(сс) Okras Полина Гагарина

По данным СМИ, Рябченко будет представлять интересы Гагриной в суде против её бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Ближайшее заседание состоится 3 ноября 2021 года.

Добавим, что Филипп Рябченко выступал адвокатом певицы Пелагеи. Тогда артистка по решению суда получила всю недвижимость, приобретённую в браке с хоккеистом Иваном Телегиным.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Исхаков подал в суд на Полину Гагарину. Причиной иска стало установление графика его общения с их общей дочерью.