Бишкек, 12 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Бюджет Киргизии удалось пополнить почти на 623,4 млн сомов (526,6 млн рублей) благодаря продаже возвращенных радиочастот. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития сегодня, 12 октября.

Киргизский сом

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Участие в торгах приняли все три компании, являющиеся самыми крупными операторами мобильной связи в республике — ЗАО «Альфа Телеком» (бренд «Мегаком»), ООО «Скай Мобайл» (бренд «Beeline») и ОсОО «НУР Телеком» (бренд «О!»). Однако, последняя отказалась выкупать выигранный ею лот.

В цифровом ведомстве отмечают, что всего же с начала 2021 года в Киргизии состоялось 10 аукционов по продаже радиочастот, по итогам которых в республиканскую казну поступило более 750,7 млн сомов (634,2 млн рублей).

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