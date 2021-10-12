Бишкек, , 14:03 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Равшанбека Сабирова от должности советника главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе президента сегодня, 12 октября.

Садыр Жапаров President.kg

Причины увольнения в администрации главы государства озвучивать не стали.

Отметим, что Сабиров проработал советником Жапарова лишь чуть больше восьми месяцев — на эту должность его назначили 5 февраля 2021 года.

Вместо него пост советника президента Киргизии занял 65-летний Чолпонбек Абыкеев, который до настоящего времени занимал должность государственного секретаря.

Справка ИА REGNUM: Чолпонбек Абыкеев родился 16 августа 1956 года в селе Кок-Добе Нарынской области Киргизской ССР.

С 1990 по 2005 годы — учредитель, основатель и главный редактор киргизскоязычной газеты «Аалам».

С 2005 по 2008 годы — завотделом по связям с общественностью администрации президента Киргизии.

С 2008 по 2009 годы — директор архивного агентства при минкультуры Киргизии.

С 2009 по 2020 годы — директор архивного агентства при государственной регистрационной службе Киргизии.

С мая по июль 2021 года — советник премьер-министра Киргизии.

Со 2 июля по 12 октября 2021 года — госсекретарь Киргизии.