Квебек, Канада, 12 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Один из разработчиков игры Disciples: Liberation рассказал, как интерфейс проекта будет адаптирован под особенности контроллера DualSense. Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

В частности, Жан-Франсуа Надо, директор по UI/UX в Frima Studios, рассказал, что для доступа ко многим элементам интерфейса можно будет использовать как кнопки контроллера, так и виртуальный курсор, управляемый стиками. Однако разработчик не сказал ни слова про поддержку адаптивных триггеров — главной особенности геймпада DualSense.

Релиз Disciples: Liberation состоится 21 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.