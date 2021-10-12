Москва, 12 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Соперниками сборной России по пляжному футболу на групповом этапе Межконтинентального кубка — 2021 станут команды Ирана, Японии и Парагвая. Жеребьёвка турнира состоялась 12 октября.

(сс) n3otr3x Пляжный футбол

Сборная России попала в группу А. В группе В встретятся команды ОАЭ, Португалии, Испании и Сенегала. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды.

Межконтинентальный кубок пройдёт в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.

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