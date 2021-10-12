Архангельск, 12 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 332 человек, 116 из них — жители областной столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

По 31 новому случаю выявлено в городах Коряжме и Котласе, 30 — в Плесецком округе, 19 — в Няндомском районе, 16 — в Северодвинске, 15 — в Шенкурском районе, 11 — в Вельском, 9 — в Верхнетоемском округе. Случаи заболевания выявлены также в Пинежском, Коношском, Котласском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Архангельской области с COVID-19 находятся более 2,5 тысяч человек.