Москва, 12 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Разговор заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным». Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства заявил 12 октября по итогам переговоров с американской коллегой.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

«Разговор с Нуланд был предельно откровенным, он был полезен», — сказал в беседе с РИА Новости Рябков.

При этом он отметил, что «пока позиции сторон плохо стыкуются». По его словам, консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов. При этом тема Украины в ходе встречи не обсуждалась.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла в Москву 11 октября с трёхдневным визитом. 12 октября состоялась её встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Также планируется, что Нуланд встретится с представителями российских властей, в том числе с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.