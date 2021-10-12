Москва, 12 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях России развёрнуто 255 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил 12 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Михаила Мурашко

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«Сегодня их развёрнуто в стране уже 255 тысяч, что на 11% больше, чем на прошлой неделе. 235 тысяч коек сегодня заняты пациентами», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России.

Он также отметил рост числа госпитализированных в тяжёлом состоянии и появление в реанимации пациентов до 30 лет.