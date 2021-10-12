Ульяновск, 12 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Ульяновскую область отгрузили свыше 200 тыс. доз иммунобиологических лекарственных препаратов. Все они в ближайшее время поступят в медицинские организации, сообщает 12 октября региональный минздрав.

PublicDomainPictures Вакцинация

Поступившие лекарства предназначены для иммунизации против гриппа, туберкулёза, кори, паротита, краснухи, столбняка и коклюша. Большая часть из них, в объеме 148 480 доз приходится на прививку от гриппа «Совигрипп». Для первичной иммунизации от туберкулёза новорожденных доставлено 2,9 тыс. доз вакцины «БЦЖ-М», а также 3,2 тыс. доз «БЦЖ» для профилактики туберкулёза среди взрослого населения. Помимо этого, поставили 42,1 тыс. доз вакцины от от дифтерии и столбняка, 3,8 тыс. доз комплексной вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка, 1 тыс. доз — вакцины от кори, 7430 доз лекарственного препарата для иммунизации от кори, краснухи и паротита.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области планируется охватить вакцинацией от COVID-19 порядка 595 тыс. жителей. Для этого работают 44 стационарных прививочных пункта, десять мобильных и 31 выездная бригада.

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