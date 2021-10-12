Ташкент, , 13:57 — REGNUM Было бы хорошо вернуть замороженные средства Афганистану и направить их на нужды населения. Об этом заявил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которого цитирует Кун.уз.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время Афганистан страдает от повседневных проблем, населению угрожает голод, а для сохранения стабильности страна должна пережить ближайшую зиму без потерь», — сказал он.

«Взрыв в мечети тоже не хороший сигнал, это усиливает вражду», — сказал Мирзиёев, говоря о нестабильности в Афганистане.