Ташкент, 12 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Было бы хорошо вернуть замороженные средства Афганистану и направить их на нужды населения. Об этом заявил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которого цитирует Кун.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«В настоящее время Афганистан страдает от повседневных проблем, населению угрожает голод, а для сохранения стабильности страна должна пережить ближайшую зиму без потерь», — сказал он.

«Взрыв в мечети тоже не хороший сигнал, это усиливает вражду», — сказал Мирзиёев, говоря о нестабильности в Афганистане.