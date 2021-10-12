Москва, 12 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Дети составляют 12−13% всех болеющих COVID-19 в России, сообщил 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Количество [детей] среди общего числа заболевших составляет в пределах 12−13%», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, большая часть заболевших детей — это дети школьного возраста от шести до18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что субъектам России, развернувшим активную борьбу с коронавирусной инфекцией, окажут дополнительную поддержку.

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