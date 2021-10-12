Москва, 12 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В результате расследования трагедии в Оренбургской области наказание должны понести не только те, кто непосредственно причастен к производству и продаже смертоносного зелья, но и должностные лица, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

«Необходимо выяснить роль глав муниципальных образований, руководства надзорных органов — либо они имели свой интерес в этом криминальном бизнесе, либо как минимум проявили преступную халатность, допустив такую торговлю», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что «пойло продавали не в подворотнях, а через официальные торговые точки и продавали долгое время».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на востоке Оренбургской области произошло массовое отравление людей суррогатным алкоголем, в состав которого входит метиловый спирт. Умерли более 30 человек, еще более 30 получают медпомощь.